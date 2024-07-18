ABD'de Gizli Servisin, Trump'a suikast girişimi öncesi zanlıyı şüpheli olarak bildiği iddia edildi

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un ateş açmadan bir saatten fazla bir süre önce kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli olarak tespit edildiği öne sürüldü.

Wyoming'in Cumhuriyetçi Senatörü John Barrasso, FBI ve ABD Gizli Servisi'nin Senatörlere verdiği brifing sonrası Fox News'e açıklamalarda bulundu. Barrasso, Crooks'un saldırıyı gerçekleştirmeden bir saatten fazla zaman öncesi güvenlik ekipleri tarafından "yanında sırt çantası ve telemetre taşıması" nedeniyle "şüpheli bir karakter olarak tanımlandığını" söyledi.

"Yani ondan sonra o saat boyunca bireyi gözden kaçırmamanız gerektiğini düşünmelisiniz" diyen Barrasso, güvenlik personelinin bu tür şüpheli kişileri takip etmesi gerektiğini ancak böyle bir şeyin olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını belirtti.

Barrasso, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin istifasını isteyerek, "Amerikan halkının bu konuda kendini rahat hissetmemesi gerekiyor. Bu, Gizli Servis adına tam bir başarısızlıktır. En üst kademenin değiştirilmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.