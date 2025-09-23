Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Ryan Wesley Routh Suçlu Bulundu

FORT Florida'daki bir golf sahasında 15 Eylül 2024 akşamı ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Ryan Wesley Routh, yargılandığı mahkemede kendisine yönlendirilen tüm suçlardan suçlu bulundu.

Beş erkek ve yedi kadından oluşan jüri, mahkemede 2 saat süren müzakerenin ardından Routh'u aralarında önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmanın da bulunduğu tüm suçlamalardan suçlu buldu.

Hakim, Routh'un cezasının 18 Aralık'ta açıklanacağını belirtti.

Jüri üyeleri mahkeme salonundan çıkarken Routh bir kalemi boynuna saplamaya çalıştı. Polisler kısa bir sürede etrafını sardıkları Routh'u salondan çıkardı.

Routh mahkeme salonundan çıkarıldıktan birkaç dakika sonra tekrar içeri getirildiğinde üzerinde kan izi görülmedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın "Adalet Bakanlığı'nın siyasi şiddete başvuranları cezalandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini" belirterek, "Bu suikast girişimi sadece Başkanımıza yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda ulusumuza yönelik bir hakaretti." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Bondi'yi, Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche'i ve Bakanlık çalışanlarını suçlu kararı için tebrik etti.

Trump'a suikast girişimi

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Routh, önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanmış, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.