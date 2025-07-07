Trump, 9 Temmuz'a Kadar Tarife Anlaşmalarını Tamamlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'a kadar birçok ülkeyle tarifeler konusunda anlaşmış olacaklarını belirtti.

Trump, bir havaalanında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile ABD'nin diğer ülkelere uygulayacağı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret anlaşmalarıyla ilgili mektupların yaklaşık 12 ila 15 ülkeye gönderileceğini söyleyen Trump, "Bence 9 Temmuz'a kadar çoğu ülkeyle anlaşmış olacağız. Evet. ya bir mektup ya da bir anlaşma olacak." dedi.

Lutnick ise, ABD'nin diğer ülkelere uygulayacağı tarifelere ilişkin, "1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek ancak başkan şu anda oranları ve anlaşmaları belirliyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarına işaret eden Trump, bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.