Trump, 2028 Başkanlık Seçimleri İçin Aday Olmayı İstiyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'ya yaptığı Asya turu sırasında 2028 başkanlık seçimlerine aday olma arzusunu dile getirdi. Anketlerde başarılı sonuçlar aldığını belirten Trump, başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde aday olmayı çok isteyeceğini söyledi.

Trump, Asya turu kapsamında Japonya'ya giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gelecek dönem başkanlık seçimlerine adaylığını koyma ihtimaline ilişkin Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Anketlerde en iyi sonuçlara sahibim." dedi.

Trump, ABD anayasasına göre iki dönemle sınırlandırılmış başkanlık görevinin uzatılması konusunda "yasal mücadele" verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu konuyu henüz düşünmediğini belirtti.

Başkanlık seçiminde kendisi dışında aday olabilecek kişilere de değinen Trump, yönetiminde "harika insanlar"ın bulunduğunu belirterek Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in potansiyel adaylar olabileceğine işaret etti.

Trump, seçimlerde başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddederek "Evet bunu yapmama izin verilir. Bence bu, çok sevimli olurdu. Evet, bunu çok sevimli olduğu için reddederdim." diye konuştu.

Öte yandan sağlık durumu hakkında bilgi veren Trump, MR sonuçlarının "mükemmel" olduğunu söyledi.

ABD'de mevcut yasalar çerçevesinde Anayasa'nın 22. ek maddesi, başkanların iki dönemden fazla seçilmesine imkan tanımıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
