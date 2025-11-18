Haberler

Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası için Hızlandırılmış Vize Sistemi Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası için bilet alanların hızlandırılmış Amerikan vizesi alabilmesini sağlayacak yeni uygulamayı tanıttı. Uygulama, Dünya Kupası'nın ekonomik katkısının 35 milyar dolar olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için bileti olan kişilerin "hızlandırılmış" şekilde Amerikan vizesi alabilmesini sağlayacak sistemi duyurdu.

ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve bazı ABD'li yetkililerle Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası'na yönelik hazırlıkları anlattı.

Trump, ilgili tüm kurumların bir araya gelmesi ve Dışişleri Bakanlığının da yoğun çabalarıyla, Dünya Kupası için FIFA'nın resmi kanallarından bilet alanların daha hızlı şekilde Amerikan vizesi alabilmesini sağlayacak yeni uygulamayı kamuoyuyla paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve FIFA Başkanı Infantino'nun detaylarını anlattığı sistem, Dünya Kupası bileti almış ve ABD vizesi bulunmayan kişilerin "hızlandırılmış" şekilde başvurularını tamamlamasına ve vizelerini maçlar başlamadan önce almasına imkan tanıyacak.

Trump, söz konusu uygulamanın "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" şeklinde isimlendirildiğini ve bilet alanların gecikmeden bu sistem üzerinden vize başvurularını yapması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın "hayatta bir kez yaşanacak bir onur" ve kendi başkanlığı döneminde bunu görmekten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Trump, etkinliklerin tam güvenlik ve emniyet içinde yapılması konusunda da birçok ilave güvenlik önlemi aldıklarını anlattı.

Amerikan ekonomisine katkısı 35 milyar dolar

Trump, Dünya Kupası'nın ABD'ye yaklaşık ekonomik getirisinin 35 milyar doları bulacağını ve dolayısıyla özellikle birçok şehirde misafirlere hizmet verecek binlerce küçük ve orta ölçekli işletmenin de bu ekonomiden faydalanacağını vurguladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Trump'ın kafayı taktığı ünlü yayın kuruluşundan karşı hamle

Trump'ın kafayı taktığı ünlü yayın kuruluşundan karşı hamle
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.