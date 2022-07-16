Trump, 2024 adaylığına dair işaretler vereceği Arizona mitingini erteledi - Haberler

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Trump, 2024 adaylığına dair işaretler vereceği Arizona mitingini erteledi

AA - Kasım İleri - Güncel
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Trump, 2024 adaylığına dair işaretler vereceği Arizona mitingini erteledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığının işaretlerini vereceği ve ön ara seçimlerde desteklediği adaylar için Arizona'da düzenleyeceği mitingi, eski eşinin ölümü dolayısıyla ertelediğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığının işaretlerini vereceği ve ön ara seçimlerde desteklediği adaylar için Arizona'da düzenleyeceği mitingi, eski eşinin ölümü dolayısıyla ertelediğini duyurdu.

Trump, kendisine yakın Truth adlı sosyal medya hesabından, "Ivana'ya duyduğumuz sevgi ve saygıdan ötürü, büyük Arizona mitingimiz önümüzdeki cumaya ertelenecek." ifadesini kullandı.

Eski ABD lideri, Arizona'da Cumhuriyetçi Partinin kasımdaki seçimlerde valilik, eyalet meclisleri ve senato adaylığı için 1 Ağustos'ta yapacağı ön seçimde desteklediği adaylar için miting düzenleyecek.

Ancak bu mitingin aynı zamanda Trump'ın 2024 seçimlerine katılacağına dair işaretler vereceği bir etkinlik olması bekleniyor.

AA / Kasım İleri - Güncel

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