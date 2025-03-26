Trump, 2016 Seçim Kampanyasıyla İlgili FBI Dosyalarının Halka Açılacağını Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyasının Rusya'yla bağlantısının araştırıldığı FBI dosyalarının halka açılacağını açıkladı. Beyaz Saray'da yapılan açıklamada, Trump, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın tutumunu eleştirerek, kendilerinden utanmaları gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyasının Rusya'yla "potansiyel" bağlantısının araştırıldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dosyaların halka açılacağını belirtti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, 2016'daki seçim kampanyasının Rusya'yla "potansiyel" bağlantısının olup olmadığının incelendiği FBI dosyalarına ilişkin memorandum yayımladı.
Söz konusu dosyaların halka açılması direktifinin verildiği memorandumun imzası sırasında Trump, "Açıkçası, FBI, Adalet Bakanlığı ve (eski ABD Başkanı Joe) Biden kendilerinden utanmalı." ifadesini kullandı.
Rusya soruşturması
Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.
Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.