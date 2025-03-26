Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Trump, 2016 Seçim Kampanyasıyla İlgili FBI Dosyalarının Halka Açılacağını Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyasının Rusya'yla bağlantısının araştırıldığı FBI dosyalarının halka açılacağını açıkladı. Beyaz Saray'da yapılan açıklamada, Trump, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın tutumunu eleştirerek, kendilerinden utanmaları gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyasının Rusya'yla "potansiyel" bağlantısının araştırıldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dosyaların halka açılacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, 2016'daki seçim kampanyasının Rusya'yla "potansiyel" bağlantısının olup olmadığının incelendiği FBI dosyalarına ilişkin memorandum yayımladı.

Söz konusu dosyaların halka açılması direktifinin verildiği memorandumun imzası sırasında Trump, "Açıkçası, FBI, Adalet Bakanlığı ve (eski ABD Başkanı Joe) Biden kendilerinden utanmalı." ifadesini kullandı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title