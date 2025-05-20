Trump, 175 Milyar Dolar Değerinde Altın Kubbe Hava Savunma Projesini Duyurdu

Trump, 175 Milyar Dolar Değerinde Altın Kubbe Hava Savunma Projesini Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 175 milyar dolarlık Altın Kubbe Hava Savunma sistemi için tasarım seçtiğini ve projeye liderlik etmesi için bir Uzay Kuvvetleri generalini atadığını açıkladı. Projenin üç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

(ANKARA) - Donald Trump, 175 milyar dolarlık Altın Kubbe Hava Savunma kalkanı için bir tasarım seçtiğini, savunma programını inşa etme çabalarına liderlik etmesi için bir Uzay Kuvvetleri generalini görevlendirdiğini ve hava savunma sistemini üç yıl içinde hayata geçireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Uzay Kuvvetleri'nden General Michael Guetlein'in 175 milyar dolarlık projenin baş program yöneticisi olacağını ve bu çabanın askeri planlamasının kilit taşı olarak görüldüğünü açıkladı.

Altın Kubbe hava sisteminin görev süresi olan üç yıl içinde tamamlanacağını belirten Trump, "Yapılan bu tasarım mevcut savunma kabiliyetlerimizle entegre olacak. Tam olarak inşa edildiğinde Altın Kubbe, dünyanın diğer taraflarından ve hatta uzaydan fırlatılsalar bile füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Netanyahu, en büyük ticaret ortağını kaybetmek üzere
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.