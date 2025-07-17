Trump, 150 Ülkeye Yeni Gümrük Vergisi Uygulama Planını Açıkladı

WASHINGTON, 17 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, 150'den fazla ülke ve bölgeye tek tip gümrük vergisi uygulama planını açıkladı.

ABD'li haber portalı Politico'da yer alan habere göre Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El Halife ile yaptığı görüşme sırasında gazetecilere, "Bu grupta oran herkes için aynı olacak" dedi.

Trump, yeni önlemin kapsayacağı ülkelerin, "büyük olmayan" ve "çok fazla ticaret yapmadıkları" ülkeler olduğunu söyledi.

Trump yönetimi nisan ayında ikili anlaşmalar kapsamına girmeyen ekonomilere yüzde 10'luk taban gümrük vergisi getirmişti. Daha önce bu oranın yüzde 15 veya yüzde 20'ye çıkarılabileceği yönünde açıklamalar yapan Trump, çarşamba günkü açıklamasındaysa yeni bir oran paylaşmadı.

Haberde ABD hükümetinin aralarında Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak gümrük vergisi oranlarını bildiren mektuplar gönderdiği belirtildi. Duyurunun ardından, daha uygun koşullar talep eden ticaret ortaklarıyla yoğun müzakereler başladı.

Analist ve gözlemcilerse ABD ekonomisi ve iç siyaseti üzerindeki olası etkilerine ilişkin kaygılar nedeniyle yeni gümrük vergisi programının 1 Ağustos'ta planlandığı şekilde yürürlüğe girip girmeyeceğine dair kuşkularını dile getiriyor.