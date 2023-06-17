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TRT1 Yayın Akışı

TRT1 Yayın Akışı

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Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:25 Kalk Gidelim

04:35 Seksenler

06:30 Ege'nin Hamsisi

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek

11:45 Yürek Çıkmazı

14:45 Teşkilat

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

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