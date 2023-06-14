Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Anadolu Kartalları

02:25 Kalk Gidelim

04:15 Seksenler

06:05 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Deha

22:15 Aramızdaki Sözler