TRT1 Yayın Akışı
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Bugün TRT1 kanalında yayınlanacak programlar arasında Al Sancak, Kalk Gidelim, Seksenler, Adını Sen Koy, Bu Toprağın Sesi, Diriliş Ertuğrul, Ana Haber, İddiaların Aksine ve Yürek Çıkmazı yer alıyor.
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Al Sancak
02:35 Kalk Gidelim
04:15 Seksenler
06:05 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Kalk Gidelim
13:15 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
Kaynak: InterSinema.com / Güncel