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TRT1 Yayın Akışı

TRT1 Yayın Akışı

Güncel Haberler

Bugün TRT1 kanalında yayınlanacak programlar arasında Türk İşi Dondurma, Yürek Çıkmazı, Seksenler, Adını Sen Koy, Bu Toprağın Sesi, Alişan ile Hayata Gülümse, Kalk Gidelim, Ana Haber, İddiaların Aksine, Çelik Yumruklar ve Karanlık Zihinler yer alıyor.

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Türk İşi Dondurma

02:25 Yürek Çıkmazı

04:35 Seksenler

06:15 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çelik Yumruklar

22:40 Karanlık Zihinler

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Yürek Çıkmazı Alişan Güncel Haberler

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