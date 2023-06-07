TRT1 Yayın Akışı

Bugün TRT1 kanalında yayınlanacak programlar arasında Türk İşi Dondurma, Yürek Çıkmazı, Seksenler, Adını Sen Koy, Bu Toprağın Sesi, Alişan ile Hayata Gülümse, Kalk Gidelim, Ana Haber, İddiaların Aksine, Çelik Yumruklar ve Karanlık Zihinler yer alıyor.