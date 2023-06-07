TRT1 Yayın Akışı
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Bugün TRT1 kanalında yayınlanacak programlar arasında Türk İşi Dondurma, Yürek Çıkmazı, Seksenler, Adını Sen Koy, Bu Toprağın Sesi, Alişan ile Hayata Gülümse, Kalk Gidelim, Ana Haber, İddiaların Aksine, Çelik Yumruklar ve Karanlık Zihinler yer alıyor.
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Türk İşi Dondurma
02:25 Yürek Çıkmazı
04:35 Seksenler
06:15 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çelik Yumruklar
22:40 Karanlık Zihinler