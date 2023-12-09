Üye Girişi
Haberler

TRT World Forum'da "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" paneli düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" başlıklı panel yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" başlıklı panel yapıldı.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023" kapsamında gerçekleştirilen panele, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Ahmed Nadeem, İngiltere Devlet İletişimi İcra Direktörü Alex Stuart Aiken, Ürdün merkezli Al Mamlaka TV Yönetim Kurulu Başkanı Dana Al Suyyagh, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Direktörü Noel Curran konuşmacı olarak katıldı.

EBU Genel Direktörü Curran, burada yaptığı konuşmada, dijital yayıncılığın etkisinin artmasıyla dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmenin de arttığını belirterek kamu yayıncılarının bununla mücadele etmek için medya okuryazarlığı ve bilginin teyit edilmesine yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Medya kuruluşlarına olan güvenin azaldığına dikkati çeken Curran, kamu yayıncılarının, bu güveni geri kazanması için toplumun tüm kesimlerinin taleplerini yansıtması gerektiğini ifade etti.

Noel Curran, yapay zekanın gazetecilik için zararlı ve yararlı yanları olduğunu belirterek bununla ilgili temel yasal düzenlemelerin dikkatlice yapılması gerektiğine dikkati çekti.

İngiltere Devlet İletişimi İcra Direktörü Aiken ise sosyal medyada dezenformasyonun hızla yayıldığını ve kamu yayıncılarının bunun önüne geçemediğini vurguladı.

Yöneticilik yaptığı kurumda yapay zekanın kullanıldığını söyleyen Aiken, bu teknolojinin insanların kontrolünde olmasının önemine işaret etti.

Toplumun isteklerine kulak verilmeli

Ürdün merkezli Al Mamlaka TV Yönetim Kurulu Başkanı Suyyagh da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, insanlara haberde anlatı geliştirmenin ve olayları kavramsallaştırmanın önemini hatırlattığını kaydetti.

Dünya hızla değişirken kamu yayıncılarının bu hıza yetişemediğini belirten Suyyagh, izleyiciyle sürekli etkileşimde olmanın önemini vurguladı.

Dana Al Suyyagh, kamu yayıncılarının genç nesilleri eğitme konusundaki kıymetli rolünün altını çizerek onlara sosyal medyada bulamayacakları bilgilendirici içerikleri sunduğunu söyledi.

ABU Genel Sekreteri Nadeem ise kamu yayıncıları ile toplum arasındaki bağların zayıfladığını dile getirerek toplumun kendilerinden hakikati göstermelerini istediğini aktardı.

Kendilerini geliştirme şansları olduğunu ifade eden Ahmed Nadeem, cesur olup toplumun isteklerine kulak vermeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Medya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title