Üye Girişi
Haberler

TRT World Forum 2023'te 'Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı' Paneli Düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında 'Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar, küresel gıda fiyatları, enerji güvenliği ve su kaynaklarının önemine dikkat çekti.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" başlıklı panel düzenlendi.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023" kapsamında, Jaffar Hasnain'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Petroleb Kıdemli Danışmanı Naji Abi-Aad, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Direktörü Stephen John Cahill, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu ve Glasgow Üniversitesi Misafir Ordinaryüs Profesör Asit K. Biswas konuşmacı olarak katıldı.

"Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" başlıklı panel öncesi konuşmacılar ve katılımcılar, İsrail'in Gazze'de katlettiği siviller için saygı duruşunda bulundu.

WFP Türkiye Direktörü Cahill, küresel gıda fiyatlarının yükseldiği dönemde daha fazla insanın açlığa mahkum olduğunu söyledi.

Sudan, Ukrayna, Myanmar ve Gazze'de gıda konusunda çözülmesi gereken problemler olduğunu kaydeden Cahill, gıda güvenliği konusunda yaşanan ilerlemenin yeterli olmadığını belirtti.

Petroleb Kıdemli Danışmanı Abi-Aad, enerji güvenliğinin ve kaynaklarının önemli olduğuna dikkati çekerek "Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun tecrübesinden şunu keşfettik ki Batı'yı eski gaz hattına bile bağlasak bu gerçekten barışçıl bir ortam sağlamayacak." dedi.

Orta Doğu ve Ukrayna'daki politik problemlerden dolayı bölgedeki boru hatlarının kapalı kaldığını aktaran Abi-Aad, krizlerden kaynaklı olarak enerji bağlantılarının bir istikrara ulaşamadığını söyledi.

MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kibaroğlu, ırmakların politik sınırların oluşumunda uzun bir süre boyunca rekabetçi su, gıda politikasının bir parçası, bu süreçte "suyun" anahtar bir nokta olduğunu belirterek "Bu politikalar, koordine olmayan politikalara yol açtı ve çevre üzerinde de negatif bir etkiye ve anlaşmazlıklara neden oldu." ifadesini kullandı.

"Dünyada yeterli gıda, su, enerji var ancak biz onları doğru idare edebilirsek"

Glasgow Üniversitesi Misafir Ordinaryüs Profesör Biswas, "Dünyada yeterli gıda, su, enerji var ancak biz onları doğru idare edebilirsek ama yaptığımız bu değil maalesef. Hiçbir enerji susuz üretilemez, hiçbir su da enerji olmadan üretilemez." diyerek su olmaksızın gıdanın üretilemeyeceğini söyledi.

Biswas, su kullanımıyla ilgili Birleşmiş Milletler istatiksel verilerine değinerek insanların, musluk suyunun güvenilir olmadığına dair bir inançlarının olduğunu kaydetti.

Panelin ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tüm katılımcılara teşekkür etti.

TRT World Forum, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Türkiye Etkinlikler Güvenlik Uluslararası İlişkiler Enerji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title