TRT World Dijital 44. Telly Ödüllerinden 4 ödülle döndü

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Yıllık Telly Ödülleri'nde TRT World Dijital 4 ödül aldı. TRT World Dijital'e ait 'Mini Explainer' ve 'Internet is Obsessed' dizileri, 'Sosyal Video - Diziler: Haber ve Enformasyon' kategorisinde Gümüş Telly Ödülü'ne değer görüldü. Belgesel dalında ise 'Safari Doctors - Journey For Change' yapımı, kısa belgesel kategorisinde gümüş ödüle layık görülürken 'Hostile Locals - The Need To Decolonise Education In Kenya' belgeseli aynı kategoride bronz ödül aldı.