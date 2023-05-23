TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu konser verdi

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Türk Sanat Müziği Personel Korosu, hüseyni, hicaz ve rast eserlerden oluşan konser verdi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Türk Sanat Müziği Personel Korosu, hüseyni, hicaz ve rast eserlerden oluşan konser verdi.

1992'de kurulan ve TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, çalışmalarına devam ediyor.

Her yıl TRT'nin radyo ve televizyon kanallarında konser sunan koro, yurt içi ve dışında çeşitli etkinlik ve festivallerde de sanatseverlerle buluşuyor.

Gelenekselleşen konserlerinden birini 15 Mayıs'ta TRT Arı Stüdyosu'nda veren koronun şefliğini Doç. Dr. Münevver Şenduran yaptı.

40 kişiden oluşan koro, hüseyni, hicaz ve rast eserlerden oluşan 28 eser icra etti.

Koro ve solo olarak seslendiren eserler, müzikseverlerden alkış aldı.

Koro Başkanı Emine Gümüş, kurum çalışanlarını özellikle yayın stresinden bir nebze arındırmak, Türk sanat müziğine katkı sunmak adına sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gümüş, "Bu çalışmalarımızda bize destek veren başta Genel Müdürümüz sayın Mehmet Zahid Sobacı Beyefendi olmak üzere diğer yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.