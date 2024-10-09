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TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Antrenör'ün Çekimleri Başladı

TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Antrenör'ün Çekimleri Başladı
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TRT'nin dijital platformu tabii, voleybol temalı orijinal dizisi 'Antrenör'ün çekimlerine başladı. Liseli gençlerin voleybol takımı kurma hayalinin işlendiği dizinin kadrosunda birçok yetenekli oyuncu yer alıyor.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Antrenör"ün çekimleri başladı.

"İzlediğine Değsin" sloganıyla yeni sezona başlayan tabii'nin orijinal yapımı, okuma provalarının ardından sete çıktı.

Liseli gençlerin bir voleybol takımı kurma hayallerini ve öğretmenleriyle yaşadıkları etkileyici hikayeyi ekrana taşıyacak yapım, tabii'de izleyiciyle buluşacak.

Dijital platformlarda yayınlanan ilk voleybol temalı dizi olma özelliğini taşıyan yapımda Güven Murat Akpınar "Antrenör Mehmet", Öznur Serçeler "Gülse", Ferit Aktuğ "Selim", Selda Özbek de "Şükran" karakterini oynayacak.

Oyuncu kadrosunda Bedir Bedir, Gülhan Tekin ve Ozan Yiğit'in de yer aldığı dizide, genç yetenekler Hazal Akkın, Sena Yapar, Selin Soydan, Kayra Türkoviç, Özge Bilici, Eftelya Bilen, Arzu Can Polat, Ece Bakır, Zeynep Taşbaşı, Kaan Akkan ve Efe Adabaş da rol alacak.

Senaryosunu Haluk Özenç ve Betül Özenç'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

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