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Trt, Sosyal Medya Paylaşımını Gerekçe Göstererek Bir Uzmanın İşine Son Verdi

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TRT'de uzman olarak görev yapan Abdulkadir Alan, Instagram hikayesinde kuruma yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu. TRT, paylaşımın kurum itibarına zarar verdiğini belirterek savunmasını istedi. Alan, paylaşımının ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu savunarak, hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerin geçerli olamayacağını belirtti. Ancak 16 Nisan'da sözleşmesi feshedildi.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - TRT'de uzman olarak görev yapan Abdulkadir Alan, Instagram hikayesinde kuruma yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu. TRT, paylaşımın kurum itibarına zarar verdiğini belirterek savunmasını istedi. Alan, paylaşımının ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu savunarak, hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerin geçerli olamayacağını belirtti. Ancak Alan'ın sözleşmesi 16 Nisan'da feshedildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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