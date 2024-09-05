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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Kayseri'de Yapıldı

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TRT'nin 60. yılı vesilesiyle düzenlediği 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri', Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Onuncusu düzenlenen konsere sanatçılar Mustafa Kemal Şimşek, Esra İçöz, Zeynep Cihan gibi isimler katıldı. Gecede Zeki Müren ve Neşet Ertaş gibi ustaların eserleri seslendirilirken, Kayserililer türkülere eşlik etti. Konserin sonunda sanatçılar uzun süre alkış aldı.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Kayseri'de yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde onuncusu düzenlenen konserin şefliğini Naci Düzel gerçekleştirdi.

Konsere ilgi gösteren Kayserililer, türkülere eşlik ederken sahnede ise sanatçılar Mustafa Kemal Şimşek, Esra İçöz, Zeynep Cihan, Belgin Gök, Sabahattin Gülümser, Özgür Eren, Bahadır Özüşen ve Elif Güreşçi yer aldı.

Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan kayseri Güncel Trt

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