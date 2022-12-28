TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke Bursa'da konser verdi Güncel Haberler Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen "Gelin Türküleri" konserinde TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke sahne aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen "Gelin Türküleri" konserinde TRT sanatçıları Mustafa ve Müslüm Eke sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere şef Nilüfer Göl yönetti. Bursa Karagöz Halk Dansları Topluluğu sergiledikleri performansla geceye renk kattı. Konserin ikinci yarısında sahne alan Mustafa ve Müslüm Eke, Bursalı müzikseverler için Erzurum, Erzincan,Sivas ve Malatya gibi birçok yörenin gelin türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Konser sonunda Mustafa ve Müslüm Eke'ye Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından çiçek takdim edildi. Güncel Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü Bursa Büyükşehir Belediyesi Müslüm Bursa Güncel Haberler

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