Üye Girişi
Haberler

TRT, İstanbul'da Filistin'e dikkat çekmek için etkinlik düzenleyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla İstanbul'da "Ramazan'da Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenleyecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Filistin'deki soykırımı dünya genelinde farklı dillerde izleyicilere aktarmaya devam eden TRT Uluslararası Yayınlar, Filistin için özel belgeseller hazırladı.

Bu kapsamda, Filistin meselesinin farklı boyutlarıyla konuşulmasını sağlamak ve Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugün ve yarın TRT İstanbul Ulus Kampüsü'nde "Ramazan'da Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikte, Filistin için hazırlanan belgesellerin ilk gösterimleri yapılacak.

Yönetmen ve sahadaki gazetecilerle yapılan sohbetlerle zenginleştirilecek programda, konukların katılımıyla iftar sofrasının etrafında ramazan ve Filistin ruhu yaşatılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa'nın katılacağı etkinliğin ilk gününde, TRT Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Departmanı'ndan yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Dijital İşgal" adlı belgeseli izletilecek.

İsrail'in Filistin işgalinin dijital yönünün ele alındığı "Dijital İşgal" belgeselinde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu işgale karşı kurduğu gizli istihbarat servisi görüntüleri ve röportajları da ilk defa izleyiciyle buluşturulacak.

Şehit kameraman Thuraya'nın çektiği "Tek Kurtulan" belgeseli de gösterilecek

Programda, TRT Arabi'nin ürettiği, İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında şehit olan Gazzeli Mustafa Thuraya'nın kameramanlığını yaptığı "Tek Kurtulan" belgeseli de gösterilecek.

Belgesel ile İsrail'in Gazze saldırıları sırasında ailesini kaybeden ve tek başına kalan farklı karakterlerin hikayeleri izleyiciye aktarılacak.

Belgesellerin yönetmenlerinden "Filistin'i Anlatmak" paneli

Etkinlikte TRT World'ün yapım aşamasında olan belgesellerinin fragmanları da ilk kez davetlilere gösterilecek.

Gece sonunda, TRT Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Bölümü'nden ödüllü yönetmen Ensar Altay'ın Gazze'yi sanatsal bir bakış açısıyla ele aldığı belgesel çalışması "Şahit" izleyicilere sunulacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise siyonizmin bir devleti nasıl inşa ettiğini ele alan "Siyonizm: Bir Devlet Yaratmak" ve TRT World'de 5 aydır Gazze'den haber veren gazeteci Nizar Sadawi'nin günlük hayatını yansıtan "Rafah: Tekinsiz Sığınak" adlı belgeseller de gösterilecek.

Gösterimler sonrası belgesellerin yönetmenleri "Filistin'i Anlatmak" konulu panel gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İstanbul Yönetmen Gazze Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi? MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? EMEKLİ PROMOSYON 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Garanti, İNG, Akbank.... MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler HPV mi bulaştırdı? Son durum ne? KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
title