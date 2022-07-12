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TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak

AA - İsa Toprak - Güncel
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TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 6'ncı yılında, TRT kanalları ve radyolarında özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarının destanları bir kez daha anılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 6'ncı yılında, TRT kanalları ve radyolarında özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarının destanları bir kez daha anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, örgütün çözülmesinde ve çökertilmesinde fayda sağlayan gerçek itirafçıların anlatımlarıyla hazırlanan ve 8 bölümden oluşan "Kumpas" yapımı 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

"Kumpas"tan hemen sonra ekranlara gelecek "15/07 Şafak Vakti" filmi de darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanacak.

TRT 2, TRT Haber, TRT Belgesel, TRT Çocuk, TRT Kürdi, TRT Müzik, TRT Avaz ekranlarında ve TRT radyolarında izleyicilerle buluşacak program ve yayınlarla o gece yaşananlar hatırlatılacak, 15 Temmuz kahramanlarının destanları bir kez daha anılacak. ???????

AA / İsa Toprak - Güncel

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