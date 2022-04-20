TRT Ortak Yapımlarına İstanbul Film Festivali'nden 5 Ödül

İSTANBUL (Bültenler) - TRT ortak yapımı "Klondike" filmi gecede "En İyi Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini alırken, festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"da yarışan TRT ortak yapımları "Tavşan İmparatorluğu" ve "Bars" filmleri ise toplam 3 ödülün sahibi oldu.

8-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan "41. İstanbul Film Festivali"nde kazananlar açıklandı. "Ulusal Yarışma" bölümünde yarışan TRT ortak yapımı "Klondike", geceden en büyük ödül olan "En İyi Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülleri ile ayrıldı. Festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"da ise TRT ortak yapımları "Tavşan İmparatorluğu" ve "Bars" filmleri toplam 3 ödülün sahibi oldu. Ayrıca "Film Geliştirme" kategorisinde yarışan 13 projeden birine her yıl olduğu gibi bu yıl da "TRT Özel Ödülü" verildi.

TRT ortak yapımı "Klondike" büyük ödül "Altın Lale"yi kazandı

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın yaptığı, yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği TRT ortak yapımı "Klondike" filmi, festivalin "Ulusal Yarışma" kategorisinde "En İyi Film" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini kazandı. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişinin hikayesini anlatan film, büyük ödül "Altın Lale"nin sahibi oldu.

Geceye katılamayan Yönetmen Maryna Er Gorbach, "En İyi Film Ödülü" kazanmasının ardından ilettiği mesajında, filmi savaşta çocukların hayatı için mücadele eden Ukraynalı kadınlara adadıklarını söyleyerek Türkiye'de filmi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'ye teşekkürlerini iletti.

"Köprüde Buluşmalar"da TRT ortak yapımlarına 3 ödül

Festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"dan TRT ortak yapımları 3 ödülle ayrıldı. Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" kategorisinde "Tavşan İmparatorluğu" filmi 2 ödül, "Bars" filmi ise 1 ödül kazandı.

Seyfettin Tokmak'ın yönettiği, Zeynep Koray'ın yapımcılığını üstlendiği "Tavşan İmparatorluğu" filmi, "Anadolu Efes Ödülü" ve "mute.istanbul Foley Ödülü"nü kazandı. Orçun Köksal'ın yönettiği, Sinan Kesova'nın yapımcılığını üstlendiği "Bars" filmi ise "Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.

"TRT Özel Ödülü" "Lo-Fi" projesine verildi

İstanbul Film Festivali'nin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"ın "Film Geliştirme" kategorisinde yarışan 13 projeden birine her yıl olduğu gibi bu yıl da "TRT Özel Ödülü" verildi. Bu yıl 14-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen "Köprüde Buluşmalar"ın "Film Geliştirme" kategorisinde, Alican Durbaş'ın yönettiği, İpek Erden'in yapımcılığını üstlendiği "Lo-Fi" projesi "TRT Özel Ödülü"nü kazandı.

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