TRT Ortak Yapımı Ödüllü Film 'Flaşbellek' Bugünden İtibaren Sinemalarda

ANTALYA (Bültenler) - Yönetmenliğini ve senaristliğini usta yönetmen Derviş Zaim'in üstlendiği TRT ortak yapımı "Flaşbellek" filmi, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen film, Suriye'de yaşanan savaşın ardındaki trajediyi dünyaya duyurmak için gizli görüntüleri Suriye'den çıkarmaya çalışan bir ailenin hikayesini konu alıyor.

Uluslararası film festivallerinden ödülle döndü

Suriye'de başlayıp Türkiye'de sona eren bir yol hikayesi olma özelliğini de taşıyan film, 57. Antalya Film Festivali, 8. Boğaziçi Film Festivali, Ischia Film Festivali ve Tiburon Uluslararası Film Festivali gibi ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalde yarıştı. "Flaşbellek" filmi, 42. Cinemed Montpellier Film Festivali'nde "Genç Jüri Ödülü", New York Bağımsız Sinema Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film Ödülü" ve 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Uluslararası Film Ödülü"nün sahibi oldu.

Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncuları rol aldı

Dram türündeki yapımda uluslararası kariyerleriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Sara El Debuch, Husam Chadat ve Ali Süleyman'ın rol aldığı filmin yapımcılığını Marathon Film, uygulayıcı yapımcılığını ise Emre Oskay üstlendi. Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini ise Marios Takoushis'in yaptığı filmin çekimleri 2019'da Gaziantep ve Konya'da tamamlandı. Filmin konusu ise şöyle;

"Suriye'de yaşayan Ahmet, bir saldırı sonucu konuşma yeteneğini kaybeder. Bu trajedinin ardından Ahmet, çatışmalarda ölen insanların fotoğraflarının çekilip, kayıt altına alındığı bir birimde çalışmaya başlar. Onlarca acıyı kayıt altına alan Ahmet, gördüklerini dünyaya duyurmaya karar verir. Bu kararı onu büyük bir seçim yapmaya zorlar. Ahmet, kendisi ve ailesini korumakla, insanlığa karşı görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır."

Bültenler / Güncel