TRT Ortak Yapımı 'Hüzün Üçgeni' 75. Cannes Film Festivali'nde Yarışacak

Dünyanın en prestijli film festivali olan Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve diğer ödüller için yarışacak filmler açıklandı. Bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında 75. kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" yarışacak.

Altın Palmiye ödüllü Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı son filmi Cannes'da

Günümüzün en önemli yönetmenlerinden Altın Palmiye ödüllü Ruben Östlund'un yeni filmi, Cannes Film Festivali ana yarışmasına seçilen 18 filmden biri oldu. Ruben Östlund, uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" filmlerindeki perspektifini "Hüzün Üçgeni" filminde de sürdürüyor. Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. "Hüzün Üçgeni", hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.

TRT ortak yapımlarının uluslararası başarıları devam ediyor

TRT, başarılı uluslararası ortak yapımlarına devam ediyor. Bundan önce Bosna Hersekli yönetmen Jasmila Zbanic'in "Quo Vadis, Aida?" ve Filistinli yönetmen Elia Süleiman'ın "Burası Cennet Olmalı" filmlerine ortak yapımcı olarak dahil olan TRT, bu kez Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un uzun zamandır beklenen yeni projesi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmine ortak yapımcı oldu.

TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?", dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra birçok festivalde yarışarak ödüller kazandı. 94. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde aday olan film,Avrupa'nın Oscar'ı olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı. TRT ortak yapımı "Burası Cennet Olmalı" filmi ise 72. Cannes Film Festivali'nde yarışarak, özel mansiyon ve FIPRESCI ödüllerinin sahibi oldu.

Bültenler / Güncel