TRT Ortak Yapımı Filmler 41. İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak

İSTANBUL (Bültenler) - Festivalin "Ulusal Yarışma" bölümünde TRT ortak yapımı "Klondike", TRT destekli "Turna Misali" ve "Birlikte Öleceğiz" filmleri yer alırken, festivalin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"da ise TRT ortak yapımları "Tavşan İmparatorluğu", "Bars" ve "Umut" filmleri yarışacak.

1982 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen "İstanbul Film Festivali", bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında 41. kez düzenlenecek. Festivalin "Ulusal Yarışma" bölümünde TRT ortak yapımı "Klondike", TRT destekli "Turna Misali" ve "Birlikte Öleceğiz" filmleri Altın Lale için yarışacak. "Birlikte Öleceğiz" filmi aynı zamanda festivalin "Uluslararası Yarışma" bölümünde de gösterilecek.Festivalin endüstri bölümü olan "Köprüde Buluşmalar"da ise TRT ortak yapımları "Tavşan İmparatorluğu", "Bars" ve "Umut" filmleri yer alacak. Ayrıca "Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi"nde her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi projeye "TRT Özel Ödülü" verilecek.

Rusya-Ukrayna krizini konu alan ödüllü TRT ortak yapımı "Klondike" Ana Yarışma'da

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın yaptığı, yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği TRT ortak yapımı "Klondike" filmi, güncel bir mesele olan Rusya-Ukrayna savaşının geçmişindeki bir olayı masaya yatırıyor. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişinin hikayesini anlatan film, "41. İstanbul Film Festivali"nin ana yarışma kategorisi olan "Ulusal Yarışma" kategorisinde yarışacak.

TRT destekli "Turna Misali" Altın Lale ve En İyi İlk Film için yarışıyor

TRT destekli "Turna Misali" filmi, festivalin "Ulusal Yarışma" kategorisinde "Altın Lale" büyük ödülü ve 2012 yılında hayatını kaybeden yönetmen Seyfi Teoman anısına verilen "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü" için yarışacak.

Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un, yapımcılığını Eyüp Boz'un üstlendiği "Turna Misali" Anadolu'da bin yıldır konargöçer kültürünü devam ettiren Sarıkeçili Yörükleri'nin yaşamını anlatıyor. 2019'da düzenlenen 12 Punto'da TRT Ön Alım Ödülü'nü kazanan film, dünya prömiyerini ise 34. Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirmişti.

TRT destekli "Birlikte Öleceğiz""Ulusal" ve "Uluslararası Yarışma"da yarışacak

Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun yönetmenliğini, Yamaç Okur, Aslı Erdem ve Hakkı Kurtuluş'un yapımcılığını üstlendiği TRT destekli "Birlikte Öleceğiz" filmi, festivalin Ulusal ve Uluslararası Yarışma bölümlerinde yarışacak. TRT Ön Yapım Ödülü kazanmış olan film, Mazhar ve Ece'nin tutkulu ve yıkıcı aşk hikayesini anlatıyor.

TRT ortak yapımı üç film "Köprüde Buluşmalar"da yarışacak

İstanbul Film Festivali'nin endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"ın kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisine TRT ortak yapımı 3 film seçildi. Yönetmenliğini Seyfettin Tokmak'ın, yapımcılığını Zeynep Koray'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Tavşan İmparatorluğu", yönetmenliğini Orçun Köksal'ın yapımcılığını ise Arda Çiltepe, Kadir Doğulu ve Orçun Köksal'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Bars" ve Yönetmenliğini Orhan İnce'nin yapımcılığını Burak Kanısıcak'ın üstlendiği "Umut" filmleri "Köprüde Buluşmalar"da yarışacak.

"Köprüde Buluşmalar"da TRT Özel Ödülü

İstanbul Film Festivali'nin endüstri bölümü Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme kategorisinde yarışan 13 projeden birine her yıl olduğu gibi bu yıl da "TRT Özel Ödülü" verilecek. "Köprüde Buluşmalar" bu yıl 14, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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