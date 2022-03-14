TRT ortak yapımı "Doru: Macera Ormanı" 1 Nisan'da vizyona girecek

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Doru", yeni bir sinema filmi formatıyla daha beyazperdede minik sinemaseverlerle buluşacak.

TRT ortak yapımı " Doru : Macera Ormanı" adlı animasyon filmi, 1 Nisan'da vizyona girecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT ortak yapımı bir sinema filmimiz için daha geri sayım başladı. TRT Çocuk'un en sevilen çizgi filmlerinden Doru'nun ikinci sinema filmi, küçük izleyicilerimizi heyecanlı ve eğlenceli bir maceraya götürecek." ifadelerini kullandı.

Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen film, sürü üyelerinden Alaca'nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alıyor.

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