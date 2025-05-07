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TRT'nin Yerli ve Milli Dijital Platformu 'tabii' İki Yaşında

TRT'nin Yerli ve Milli Dijital Platformu 'tabii' İki Yaşında
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TRT'nin dijital platformu tabii, 11 milyonu aşan abone sayısıyla büyümeye devam ediyor. 40'tan fazla orijinal yapım sunan platform, uluslararası alanda da etkisini artırarak 5 farklı dilde içerikler sağlıyor. Yeni sezonunda güçlü yapımlar ve geniş bir içerik yelpazesiyle izleyicilere hitap edecek.

TRT'nin yerli ve milli dijital platformu tabii, 11 milyonu aşkın abonesiyle dijital dünyadaki yolculuğunu büyüyerek sürdürüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, iki yılda 40'tan fazla orijinal yapıma imza atan platform, 7 Mayıs 2023'te yayın hayatına başladı.

tabii, orijinal yapımların yanı sıra TRT dizileri, canlı yayınlar, spor karşılaşmaları, filmler, belgeseller ve çocuklara özel içerikleri izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Kurumun 60 yılı aşkın yayıncılık tecrübesini dijital çağa taşıyan platform, ailece izlenebilecek ve ortak değerlere seslenen içerikleriyle Türkiye'nin hikaye anlatımındaki gücünü yansıtmayı hedefliyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Uluslararası dijital platformumuz tabii 2 yaşında! Dijital bağımsızlığımızın simgesi tabii, 2 yıl içinde onlarca ülkede erişilebilen, 5 farklı dilde içerikler sunan ve izleyici kitlesini istikrarlı şekilde büyüten küresel bir marka haline geldi. Nice başarılı yıllara..." ifadelerini kullandı.

5 dilde yayın, 33 milyon takipçi

Yerli altyapıya sahip tabii, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da güçlü etki yarattı. İlk yurt dışı lansmanını MENA Bölgesi'nde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) gerçekleştiren platformun sosyal medyada Türkçe hesaplarında 7,6 milyon, farklı dillerdeki hesaplarında ise 33 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa gibi prestijli spor etkinliklerini de izleyiciyle buluşturan platform, tabii TV, tabii Spor ve tabii Çocuk kanallarıyla her yaşa uygun içerikler sunuyor.

Aksiyondan komediye, bilim kurgudan polisiyeye, geniş yelpazede yüksek prodüksiyon kalitesine sahip orijinal içerikleriyle öne çıkan tabii'de "Gassal", "Mevlana Celaleddin-i Rumi", "Hay Sultan", "Küçük Dahi İbn-i Sina", "Yeşil Deniz Milenyum", "Çırak", "Modern Doğu Masalları", "Derin Mor", "Kuzgun: Dipsiz Karanlık", "Üniversdeli", "Organizasyon Bizim İşimiz" ve "Yankı: Görünmez El" gibi yapımlar geniş kitlelere ulaştı.

Yeni sezonda güçlü yapımlar geliyor

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı "1001 Gece Masalları", Mustafa Kutlu'nun sevilen eserinden uyarlanan "Rüzgarlı Pazar", sinema tarihinin önemli isimlerinden Ayşe Şasa'nın hayatını anlatan "Ayşe: Bir Ruh Macerası", bir haber ajansında geçen eğlenceli olayları konu alan "Muhabir", Osman Hamdi Bey'in "Yeşil Cami Önü" tablosunun çalınmasıyla başlayan olayları anlatan "P.A.Y.", savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini işleyen distopik drama "Asylum" ve Milli Savunma Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen "Siyah Bere" adlı yeni orijinal diziler de yakında tabii ekranlarında yayınlanacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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