Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

TRT'nin Yeni Dizisi 'Harman Yeri' Yağlı Güreşi Anlatıyor

TRT'nin Yeni Dizisi 'Harman Yeri' Yağlı Güreşi Anlatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak olan 'Harman Yeri' dizisinin çekimleri başladı. Dizi, eski başpehlivan Hamza Bozbey'in yaşamını ve yağlı güreşin geleneklerini merkezine alıyor. Oyuncular, dizi için özel güreş dersleri alarak hazırlık yapıyor.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri"nin çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel Türk sporu yağlı güreşi merkezine alan yapım, sevdiği kadın uğruna güreşi ve baba evini bırakan eski bir başpehlivanın hikayesini anlatıyor.

Dizi, eski Başpehlivan Hamza Bozbey'in uzun yıllar sonra döndüğü ata toprağında, kökleriyle geçmişiyle yüzleşmesine odaklanıyor.

Başpehlivan Hamza Bozbey karakterine Berk Oktay'ın, Cemre Bozbey'e ise Gülsim Ali'nin hayat verdiği dizide, Burç Kümbetlioğlu, Levent Ülgen ve İpek Tuzcuoğlu da yer alıyor.

Dizi için özel güreş dersleri alan oyuncular, bir pehlivanın yaşam tarzına uygun hazırlık süreçlerinden geçti. Dizide ayrıca Ali Gürbüz, Mustafa Taş ve Feyzullah Aktürk gibi ünlü başpehlivanlar da oyunculara eşlik ediyor.

Yönetmenliğini, bir pehlivanın doğuş hikayesini anlattığı "Kıspet" adlı kısa filmiyle ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller kazanan Harun Korkmaz'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Harun Korkmaz ile Necip Güleçer'in imzasını taşıyor.

Yağlı güreş tutkunlarını ekran başına toplamayı hedefleyen yapımın, yağlı güreşi daha geniş kitlelere tanıtması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
img

Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan mesaj var
img

Korku filmi sahnesi gibi! Et reyonunda satışa sunduklarına bakın
img

Bu duvarın ardında 100 bin tutsak olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Artvin 15 günlük hava Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.