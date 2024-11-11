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TRT'nin Yeni Dizisi 'Asylum'un Çekimlerine Başlandı

TRT'nin Yeni Dizisi 'Asylum'un Çekimlerine Başlandı
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'Asylum', mültecilerin yaşadığı sorunları farklı bir bakış açısıyla ele alan distopik bir drama. Savaş nedeniyle ülkelerini terk eden bir ailenin hikayesini merkezine alıyor. Dizi, yakın zamanda dijital platform tabii'de yayınlanacak.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Asylum"un çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, distopik drama türündeki dizi, mültecilerin yaşadığı sorunları, baskıyı ve adaletsizlikleri farklı bir çerçeveden anlatıyor.

Savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak olan yapım, yakında tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Filmin başrollerinde Uğur Aslan, Berkay Çınar, Ada Erma, Gönül Ada Nagi, Zamire Zeynep ve Baran Akbulut yer alıyor.

Senaryosunu Ümit Cihan Canpolat'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise "Şebeke" ve "Çırak" dizileri ile TRT ortak yapımı "Nefes: Yer Eksi İki" filmine imza atan Ozan Uzunoğlu oturuyor.

Dizinin konusu özetle şöyle:

"Yeni bir gelecek hayaliyle yola çıkan bir aile, kendisini dış dünyadan izole edilmiş bir adada tutsak halde bulur. Bu gizemli adaya farklı ülkelerden mülteciler getirilmekte ve ölümcül yarışmalara katılmaya zorlanan bu mülteciler hayatta kalmak ve oradan kurtulmak için büyük bir mücadele vermektedir."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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