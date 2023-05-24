TRT'nin 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisinin çekimleri başladı

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi sete çıktı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Nazlı Heptürk, genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yönetmenliği ise İnci Balabanoğlu'nun üstlendiği dizinin senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı kaleme alıyor.

Dizinin kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı,Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi isimler bulunuyor.

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide, doğduğu gün annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesine izin vermek istemeyen Alize'nin başından geçenleri konu alınıyor.