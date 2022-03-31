TRT'nin Edirne'de çekilen "Kara Tahta" dizisi seyirciyle buluştu

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT'nin iddialı yapımlarından "Kara Tahta" dizisinin kıymetli öğretmenlere saygı duruşu niteliğinde olduğunu söyledi.

Çekimleri Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde yapılan "Kara Tahta" dizisinin ilk bölümü, Edirne Valisi Ekrem Canalp, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT'den yetkililer, dizinin yapım ekibi ve dizi oyuncuları ile davetlilerin katılımıyla Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde izlendi.

Genel Müdür Yardımcısı Varol ve dizi oyuncuları gala öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

Varol, Osmanlı medeniyetinin tohumlarının atıldığı Edirne'de bugün başka bir tohumu ekranlara attıklarını dile getirdi.

Dizinin çok hummalı, meşakkatli bir çalışma sonunda ortaya çıktığını vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Varol, "Kara Tahta bizim için çok kıymetli bir yapım, inşallah layıkıyla karşılığını bulacaktır." dedi.

Dizinin merkezinde, her bireyde emeği bulunan, "emekleri ödenemez" öğretmenlerin olduğuna işaret eden Varol, şunları kaydetti:

"Bu yapımımız, hikayelerimizi seçerken rol model olarak gördüğümüz, çok kıymetli ve hepsi eli öpülesi tüm öğretmenlerimize bir saygı duruşu niteliğinde. TRT olarak kamu yayıncısı kimliğimize çok da yakışır, toplumda hepimizin üzerinde, çocuklarımızın, her birimizin üzerinde emeği olan, hepimizin üzerinde izler bırakan bir öğretmen karakterinin merkezde olduğu bir dramayla beraber olacağız. Kara Tahta dizimiz, insana dokunan öğretmenlerimizi layıkıyla temsil eden ve her birimizin hayatında bir yansımasını bulacağı bir hikayemizi anlatıyor.

Atlas öğretmenimizin doğup büyüdüğü memleketine, bir matematik öğretmeni olarak döndüğü, lise yıllarında ya da okul yıllarında akran zorbalığıyla aslında babasının da birazcık ona müsaade ettiğini düşündüğü bir hikayenin devamında öğretmen olarak karşımıza çıkıyor. Bir geleneksel-yenilikçi öğretmen çatışmasını da arada bulabileceğimiz ama hakikaten güçlü ve dramatik bir hikayenin altyapısıyla ekranımıza çok yakışacağını düşünüyoruz."

Gelecek hafta TRT'de iddialı bir dizinin daha ekranlarda olacağını duyuran Varol, "8 Nisan Cuma günü de 'Kasaba Doktoru' isimli dizimiz ekranlarımızda olacak. Özellikle pandemi döneminde yaklaşık 2 yıl boyunca canhıraş bir şekilde hepimizin sağlığına önemli dokunuşları bulunan ve yine toplumdaki öğretmenlerimiz kadar kıymetli doktorlarımızı, tıp çalışanlarımızı temsil edecek bu dramamızı ekranlara getireceğiz." diye konuştu.

Varol, yapımda ve yayında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyuncular neler söyledi?

Dizide Irmak karakterini canlandıran Miray Daner, inandığı şeylerin ardından koşulsuz şartsız giden bir karakteri canlandırdığını anlattı.

Güzel, naif bir hikaye aktardıklarını ifade eden Daner, "Atlas ile yaşadığı aşka yürekten inanmış ve uzun süre onun yolunu beklemiş ve sonra karşılaşıyorlar. Irmak'ın hikayesi Atlas'ı gördükten sonra tekrar başlıyor. Güzel, heyecanlı ve naif bir hikaye anlatıyoruz. İçinde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok değerli ekip arkadaşlarımla güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Atlas karakterini canlandıran Furkan Andıç da herkesin hayatında birtakım yaralar olduğunu ve bu yaralarla mücadele etme şekillerinin de farklı olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Arif'i canlandıran Cengiz Bozkurt da toplumun duygusal ortaklık yaşayabileceği bir hikayeyi TRT aracılığıyla sunduklarını belirtti.

Gelenekçi bir eğitimciye hayat verdiğini söyleyen Bozkurt, "Benim için hikayenin en çekici kısmı, marjinal karakterler değil, toplumun çok büyük kesimiyle ortaklık kurabileceğim, baba-oğul ilişkisinde kendilerini bulabilecekleri ve duygusal ortaklık yaşayabilecekleri bir hikayeyi TRT aracılığıyla sunacağız." dedi.

Bekir karakterini canlandıran Kerem Arslanoğlu ise dizide merak uyandıran bir hikaye olduğunu vurguladı.

Basın açıklamalarının ardından Atlas'ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananların anlatıldığı dizinin izlenmesine geçildi.

Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği dizi yeni bölümüyle 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.