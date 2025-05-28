TRT, İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümüne Özel Programlar Hazırladı

TRT, İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümüne Özel Programlar Hazırladı
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TRT, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında birçok özel içerik hazırlayarak izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak. 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi, canlı yayınlar ve İstanbul'un fethine dair özel programlarla bu önemli tarih kutlanacak.

TRT, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında hazırladığı özel içerikleri izleyici ve dinleyicileriyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, İstanbul'un fethine özel kolaj bir bölümle yarın saat 20.00'de ekranlarda olacak.

TRT Haber'de gün boyu canlı yayınlar ve özel haberler ekranlara gelecek.

TRT 2'de Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz'ın sunduğu "Tarih Söyleşileri: İstanbul'un Fethi" özel bölümünde, fetih tüm detaylarıyla ele alınacak.

Toplam 43 ülkeden 710 sporcunun katıldığı ve 3 branşın mücadele ettiği tek okçuluk müsabakası olma özelliği taşıyan "13. Uluslararası Fetih Kupası Madalya Atış Finalleri" etkinliği, yarın 15.30'da canlı yayınla TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

TRT Türk'te İstanbul'un fethine dair izler, ezgiler ve görsellerin yer alacağı "Kalbimizdeki İzler-İstanbul'un Fethi" programı, yarın 18.50'de ekranlara gelecek.

"Haberdar-İstanbul'un Fethi Özel" programında, İstanbul'un fethinin 572. yılı anısına, fetih öncesi ve sonrası döneme ilişkin önemli detaylar işlenecek. Program saat 21.30'da izleyicilerle buluşacak. Saat 23.20'de başlayacak olan "Fethin İzinde" programı ise İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Mehmet Lütfi Arslan'ın sunumuyla TRT Türk'te yayınlanacak.

"Gezgin Çelebi Semavi'nin Sırrı" programında İstanbul'un fethinin yıl dönümüne değinilecek. Program, yarın saat 02.50, 11.45 ve 19.35'te TRT Diyanet Çocuk ekranlarında olacak.

TRT'nin sevilen dijital bilgi yarışması "Bil Bakalım"da 29 Mayıs-1 Haziran arasında "İstanbul'un Fethi Etkinliği" düzenlenecek.

TRT radyolarında ise gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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