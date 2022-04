TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT Türk'ün yenilenen içeriğinin tanıtıldığı programda konuştu Açıklaması

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Dünyanın neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın, her bir soydaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi, büyük bir ailenin parçası olduğunu hatırlaması ama aynı zamanda Türkiye'de yaşayan her bir bireyin de yurt dışındaki kardeşinden güç alabilmesi stratejik hedefimizdir." dedi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin milli, manevi değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasını ve Türk kültürü ile bağlarının güçlendirilmesini amaçlayan TRT Türk, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı.

TRT Türk'ün ev sahipliğinde, Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen tanıtım programına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, kanalın sevilen programlarının ekran yüzleri, dizi oyuncularıyla medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Sobacı, TRT Türk'ün özel yayın akışıyla yeni bir yolculuğa başladığını ifade ederek, programı garda gerçekleştirmelerinin özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Sobacı, şimdilerde 3. kuşağa ulaşan hikayenin başlangıç noktalarından biri olan, birçok vedaya, hüzne, gözyaşına tanıklık eden bu mekanın bu sefer mutluluğun ve umudun başlangıcına ev sahipliği yapmasını istediklerini dile getirerek, TRT'nin, yurt dışına giden ilk ve ikinci kuşağın anılarında hep özel bir yeri olduğunu anlattı.

Yurt dışındaki Türkler için TRT'nin önemli bir yerde olduğunu belirten Sobacı, "TRT yakaladıkları bir radyo frekansında türkü oldu, TRT bekledikleri bir haber oldu, duymak istedikleri Türkçe bir cümle oldu. Şimdi ise TRT Türk aracılığıyla hangi ülkede olursalar olsunlar hayatlarının bir parçası olacak. Türkiye'nin uluslararası alanda her geçen gün artan etkinliği ve özellikle dünya barışı için anahtar bir ülke konumuna gelmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve akraba topluluklarımızla olan bağımızı kuvvetlendirmemiz gerekliliğini bir kez daha bizlere hatırlattı." diye konuştu.

"TRT Türk, bir köprü vazifesi görecektir"

Bu bağlamda TRT Türk'ün entegrasyon ilkesiyle yayın yapacağına dikkati çeken Sobacı, şöyle devam etti:

"Kim olduğumuzu, birlikte neler başarabileceğimizi gösterecek hem dışarıdan Türkiye'ye hem de Türkiye'den dışarıya bir köprü vazifesi görecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın, her bir soydaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi, büyük bir ailenin parçası olduğunu hatırlaması ama aynı zamanda Türkiye'de yaşayan her bir bireyin de yurt dışındaki kardeşinden güç alabilmesi stratejik hedefimizdir. TRT ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda gerekli çalışmaları yapmayı kendimize görev addediyoruz. TRT World, TRT Arabi, TRT Deutsch, TRT Russian, TRT Avaz ve nihayetinde TRT Türk gibi araçları etkin ve verimli şekilde kullanıyoruz. Bu bağlamda TRT Türk, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları topraklarda ayrımcılığa, haksızlığa, eşitsizliğe ve dışlanmaya maruz kalmasını engelleyecek bir yayıncılık anlayışıyla, onların sesi olacaktır."

Sobacı, TRT Türk'ün çeşitli ülkelerde yaşayan vatandaşların kültür ve dille sağlam köprüler kurmasını sağlayacağını, bir ekran olmanın ötesine geçerek evlerindeki Türkiye kokusu olacağını belirterek, "Bu noktada, ifade etmek isterim ki yeni bir yolculuğun başlangıcındayız. Dolayısıyla kanalımızı sürekli güncelleyecek, zenginleştirecek ve yurt dışındaki her kuşaktan kardeşimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde içeriklerimizi çeşitlendireceğiz. İlk sahura sayılı saatlerin kaldığı bu zaman diliminde, ramazan-ı şerifin başta yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya Müslümanları için bereketli olmasını diliyorum. Unutmayın, 'Siz neredeyseniz, biz oradayız." ifadelerini kullandı.

"Onların bir nebze olsun sıla hasretini dindirebildiysek ne mutlu bize"

Programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu Şoray Uzun, TRT Türk'ün esasen bugün açılmadığını, daha önceki yayın hayatında da çok kıymetli bir televizyon kanalı olduğunu söyledi.

Kanalın yeni bir heyecanla yayın hayatına başladığını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz için yayınlarımız olacak. Sıla hasretini dindirmeye yönelik, onların gündelik hayatına yardımcı olmaya yönelik kuşak programları ve aktüel programlar olacak. Program içeriklerine vakıf bir sunucu olarak son derece heyecanlandım. Bir heyecanım da 1972'de Razgrad'tan kalkan bir tren Sofya'da durdu. Sofya'dan kalkan tren 1972'nin temmuz ayında burada durdu. Biz de ana vatanımıza iltica ettik. Esasta ben bir muhacirim. Turist pasaportuyla geldik, sonra ana yurdumuza ilhak olmuş olduk. Yurt dışındaki soydaşlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi en az onlar kadar anlıyorum. Ben buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. Buradan bir kamyona bindik, Maraş'a giderken Adana'da paramız bitti. Bizim hikayemiz bu. Herkesin hikayesi vardır. Buradan 1961'de kalkan bir trenle gurbet hayatı başlamış oldu. Bizim yurt dışındaki soydaşlarımızla alakalı. Onların bir nebze olsun sıla hasretini dindirebildiysek ne mutlu bize."

Oyuncu Sinan Albayrak ise TRT Türk'ün Avrupa manasında çok önemli bir kanal olduğuna inandığını dile getirerek, "Büyük bir atılıma geçildiğine, Avrupa'ya yakışır, Avrupa'daki Türklerin o özlemini giderecek bir kanal olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Su Savaşları" programının sunucusu Çağlar Demirkapı da ramazanın başladığını anımsattı.

Burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Demirkapı, "Ama aklımız orada. Ekip olarak dört gözle bekliyoruz, 5-6 gün sonra yine yollardayız. Buraya geliyoruz, nefes alıyoruz ama oraya gitmek için de gün sayıyoruz. Gözümüze kestirdiğimiz çok ihtiyacı olan yerler var. TRT Türk bizim grubumuza ayrı bir heyecan katıyor. Çünkü ülkemizin çok büyük bir kısmı yurt dışında çok başarılı işler yapıyor. Haddimize değil ama biz de yurt dışında işler yapıyoruz. Çok seyahat ettim, gittiğimiz zaman üstümüzde bayrağımızı taşıyoruz. O onur oradaki insanlarımızla yüceliyor. Sanki bu kanal onlara bir armağanmış gibi geliyor bize." şeklinde konuştu.