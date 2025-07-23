TRT FM, Yaz Boyu Açık Hava Konserleri Düzenliyor
TRT FM, yaz aylarına özel 'Akustik Performans' açık hava konserleri ile müzikseverleri buluşturuyor. Her çarşamba 21:00'de Ankara'da ücretsiz yapılan konserler, TRT FM'in sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanıyor.
TRT FM, yaz aylarına özel hazırlanan "Akustik Performans" başlıklı açık hava konser serisini müzikseverlerle buluşturuyor.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, her hafta çarşamba günleri 21.00'de Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen konserler, halka açık ve ücretsiz olarak müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.
Konserler, TRT FM'in sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanıyor.
TRT FM'in deneyimli ekibi tarafından hazırlanan konser programında, sevilen sanatçıları sahnede canlı izleme fırsatı sunuluyor ve pop müziğin sevilen şarkıları dinlenebiliyor.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel