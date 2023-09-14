TRT Diyanet Çocuk Yapımları Tabii'de İzlenebilecek

"Kalplere Yolculuk" sloganıyla yayın hayatına başlayan TRT Diyanet Çocuk yapımları, kanal yayınının yanı sıra tabii'de de izlenebilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çocuklar için eğlendirirken öğreten animasyon çizgi diziler üreten TRT Diyanet Çocuk'un yapımları, uluslararası yayın platformu tabii'nin içeriğine eklendi.

İzleyiciler, kanalın özgün yapımlarıyla canlı yayınlarına tabii'nin çocuk kategorisinden ulaşabilecek.

Ali ve köpeği Rıkkıbız'ın Arif ve Bilge'nin hazırladığı bulmacaların cevaplarını arayarak maceraya atıldığı "Meraklı Hafiye", karavanla dünyayı gezen dede-torunun hikayesi "Gezgin Çelebi", iyilik haberlerini internet kanalında yayınlayan yedi çocuğun hikayesini işleyen "7 Kıtadan İyilik Habercileri", Karagöz ve Hacivat'ın günlük hayattaki maceralarının anlatıldığı "Hay Hak" ve üç kardeşin doğayı keşfedip, hayata dair bilgiler öğrendiği "Cümbür Cemaat Kamptayız" platformdan izlenebilen içerikler arasında yer alıyor.

Gago, Beno ve Filo'nun mimikleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştığı 3-6 yaş için hazırlanan "Mimikolar", Diyarbakır Ulu Cami'ye sığınan kedi yavrusu Cesur'un hikayesini anlatan "Aslan Parçası Cesur", dini yaşam ve ibadetleri mescidin huzur dolu atmosferinde soluyan kafadarların maceralarını ekrana taşıyan "Galip Mülayim" adlı özgün yapımlar da platformda izlenebilecek.

Tabii'nin çocuk kategorisinde ayrıca "Heybeli Tiyatro", "Temelden Öğreniyorum", "Sevimli Sabahlar", "Dikkat Balonu", "Küçük Hafız Emin", "Fülfül Hac Yolunda", "Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)" ve "Haklı Karınca" adlı yapımlar da bulunuyor.