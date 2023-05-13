TRT'den yeni kelime oyunu: 'Piri: Kelime Macerası'

TRT'nin yeni mobil uygulaması "Piri: Kelime Macerası" kelime oyunları kategorisinde zirveyi hedefliyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TRT, yeni kelime oyunu "Piri: Kelime Macerası"nı kullanıma sundu. Klasik çengel bulmaca, sudoku ve bilmece oyunlarına yeni bir bakış kazandıracak mobil uygulama, her yaştan kullanıcının keyifle oynayıp eğlenebilmesi için tasarlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da TRT'nin yeni oyununu, sosyal medya hesabından yaptığı "Kelimelerin dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Gizemli bir hikaye, keşif ve eğlence sizleri bekliyor. TRT'nin yeni oyunu 'Piri: Kelime Macerası' şimdi ücretsiz olarak sizlerle…" paylaşım ile duyurdu.

Oyuncuların yeni kelime öğrenerek zihin pratiği yapmasını sağlayan uygulama, kullanıcıların telefon başındaki zamanlarını hem eğlenceli hem de kendilerine faydalı bir şekilde geçirmeleri için bir seçenek sunuyor.

Görsel tasarımları, tamamen kurgusal bir evrende geçen eşsiz ve gizemli hikayesiyle "Piri: Kelime Macerası" tüm rakiplerinden sıyrılıyor. Oyun, kullanıcıları her ilerlemelerinde yeni bir maceraya davet ediyor. Bulmacaları çözüp oyunda ilerledikçe açılacak bilgi kartlarıyla hikaye şekillenirken oyuncular her adımda gizemi çözmeye bir adım daha yaklaşıyor.

Kişiselleştirilen "Piri"ler eğlenceyi katlıyor

"Piri: Kelime Macerası", tüm hikayeyi, İngilizcesini geliştirmek isteyen kullanıcılar için dil seçeneği de sunuyor. Her bölümde çıkan birbirinden farklı kelimelerle kullanıcılar hem bildiklerini tekrar ederken yeni kelimler öğreniyor.

Oyuncuların yol arkadaşı Piri, istenilen renk ve çeşitte farklı kostümlerle; atkı, şapka ve maskelerle de özelleştirilebiliyor. Birbirinden harika envanter seçenekleri de mobil uygulamada kullanıcıları bekliyor.

Hem eğlenip hem öğrenmek hem de başka dünyalarda gizem dolu maceralara atılmak isteyenler için "Piri: Kelime Macerası" Android ve iOS marketlerden tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebiliyor.