TRT'den Muharrem Ayı'na Özel Yayınlar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hicri takvime göre Muharrem ayına özel programlar, TRT ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Önemli olayların ele alınacağı özel yayınlar 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayına özel hazırlanan içerikler, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak Muharrem ayında, Kerbela hadisesiyle gönüllerde derin izler bırakan önemli olaylara ilişkin özel programlar yayınlanacak.

Ali Bektaş'ın sunumu ve konuklarının Muharrem ayını anlatımıyla gerçekleşecek "Ehl-i Beyt Aşkına" programı, 5 Temmuz'da saat 21.15'te TRT 1'de yayınlanacak.

Muharrem ayının manevi derinliğini edebiyat ve düşünce dünyasıyla harmanlayan "Muharrem Ayı Özel Yayını", yarından itibaren 5 Temmuz'a kadar her gün saat 18.30'da TRT 2'de ekrana gelecek.

İslam alemi için tarihsel ve derin bir acı taşıyan Kerbela'yı merkeze alan "Masum: Niyetin Taşıyıcısı" belgeseli, 5 Temmuz'da 21.00'de TRT Belgesel'de sunulacak.

TRT Türk ekranlarında 5 Temmuz'da gün boyu "Sufi Klip Müslüm Gürses-Ah Hüseyinim Ah" ve "Sufi Klip Murat Belet-Matem Ayı" programları izlenebilecek.

TRT Müzik'te Muharrem ayına özel çok sayıda yayın yapılacak

Çeşitli coğrafyalarda farklı icra tavırlarıyla Muharrem ayının manasını yansıtan mersiyeler, ay boyunca her gün saat 10.45'te TRT Müzik'te "Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler" programında izleyiciyle buluşacak.

Sedat Akdağ yönetimindeki deyiş ve nefes dinletisi "İkrar-El Ele, El Hakk'a", TRT Müzik'te 30 Haziran'da saat 23.00'te ekranda olacak.

Muharrem ayının maneviyatını yansıtmak amacıyla hazırlanan "Ehl-i Beyt Aşkına" programı, Dünya Tekin, Orhan Karaağaç, Fatih Koca, Elif Avcı, Fatih Demirhan ve Seval Eroğlu'nun icralarıyla 5 Temmuz'da saat 22.45'te TRT Müzik'te ekrana gelecek.

Nahide Saygün Akkal, Ertan Çıngı, Sercan Direk ve Çiğdem Elmas'ın yorumlarıyla "Aşık Davut Sular Dinletisi", 7 Temmuz'da saat 23.00'te TRT Müzik'te izlenebilecek.

"Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi" programı, 14 Temmuz'da saat 23.00'te, Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda icra edilen "Şah Hatayi Dinletisi" de 21 Temmuz'da saat 23.00'te TRT Müzik'te gösterilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.