TRT'den 'Kadir Gecesi' Özel Yayınları

İslam âleminde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde TRT televizyon ve radyo kanallarında özel programlar yayınlanacak.

Tekirdağ'da "Kadir Gecesi Özel" yayını

Tekirdağ Saffet Konmaz Camii'nden gerçekleştirilecek "Kadir Gecesi Özel" yayını yarın akşam saat 22.40'ta TRT 1'de, naklen yayınla TRT Radyo 1'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Ayrıca "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" büyük finaliyle yarın akşam saat 20.40'ta izleyiciyle buluşacak.

TRT 2 ekranlarında Kadir Gecesi'ne özel olarak "Miraciyye Saklı Miras" filmi ekrana gelecek. Raci'nin çocukluk, gençlik ve orta yaş dönemleri üzerinden dört ayrı hikayeyle 18. yüzyılın başlarında vefat eden büyük bestekâr Nâyî Osman Dede'nin kaleme aldığı ve bestelediği Miraciyye'nin saklı olan bestesinin peşine düşme serüvenini konu alan film, yarın akşam saat 22.00'de TRT 2 ekranlarında.

TRT Müzik'te, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece Kadir Gecesi'nde özel bir program yayınlanacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun gerçekleştireceği konser programında Tasavvuf Müziğinin nadide eserlerine, eşsiz ilahilere ve Kur'an tilavetine yer verilecek. Şef İhsan Özer yönetiminde gerçekleştirilecek konser Yenikapı Mevlevihanesi'nden ekranlara ulaşacak. "Kadir Gecesi Özel" programı yarın akşam saat 22.00'de TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Kalplere seslenen eşsiz ilahiler Enderun Nağmeler'de yükselecek. Mehmet Kemiksiz'in hazırlayıp sunduğu "Enderun Nağmeler" Kadir Gecesi özel içeriği ile 28 Nisan Perşembe saat 03.30'da TRT Avaz'da ekranlarda olacak.

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