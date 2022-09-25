TRT'den frekans güncelleme hatırlatması Güncel Haberler Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu. Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları- Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu. TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları- Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti. TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak. TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle: Uydu: TÜRKSAT 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4 Güncel Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Münir Karaloğlu Faroe Adaları Türkiye Güncel Haberler

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