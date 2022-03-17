TRT'den Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın
AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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TRT, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın gerçekleştirecek.
ÇANAKKALE (AA) - TRT, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın gerçekleştirecek.
Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde, Çanakkale 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nden yapılacak özel yayın, bu akşam seyircilerle buluşacak.
TRT 1'de ekranlara gelecek "Berat Kandili Özel" yayını, saat 20.00'de başlayacak.
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel