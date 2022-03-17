TRT'den Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRT'den Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
 - Güncelleme:
TRT'den Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın

TRT, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın gerçekleştirecek.

ÇANAKKALE (AA) - TRT, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın gerçekleştirecek.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde, Çanakkale 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nden yapılacak özel yayın, bu akşam seyircilerle buluşacak.

TRT 1'de ekranlara gelecek "Berat Kandili Özel" yayını, saat 20.00'de başlayacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Berat Kandili, Ulu Camii, Çanakkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title