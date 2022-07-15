TRT'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği' düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılında, TRT Oran Yerleşkesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, törene, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve kurum yöneticileri ile çalışanları katıldı.

Şehitler için dua edilen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, sela okundu.

TRT Genel Müdürü Sobacı, burada yaptığı konuşmada, dünyada yeni bir demokrasi kitabı yazılsa bunun ön sözünün Türkiye'nin hakkı olduğunu ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dünyaya iki sözünün olduğunu belirten Sobacı, şunları kaydetti:

"Birincisi, mazlumlara, üzerine hesap kitap yapılan coğrafyalara ve yönetilmesi gereken kitleler olarak görülenlere. Bir ülkeyi vatan yapanlar, onu canından öne koyanlar ve yüreğinde taşıyanlardır. Söz konusu vatan olduğunda ve hainlerin planları evlerinizin kapısına kadar dayandığında birlik olursanız, cesaretle adım atarsanız alt edemeyeceğiniz zorluk yoktur. İkinci sözümüz, FETÖ gibi hain ve kanlı terör örgütlerine ve dünyayı örtük planlarla yönetebileceğini sananlara. İnananlara karşı kim plan hazırlayabilir? Dünya durdukça var olacak bir vatana kim tuzak kurabilir? Korkusuz bir milleti kim boyunduruk altına alabilir? Maddi planların, manevi değerler karşısında tuz buz olmaktan başka şansı yoktur. Yazdığımız destan bize Allah'tan ihsan, dünyanın geri kalanına ilhamdır."

"Başkomutanımız liderliğinde hesabı geçe bırakmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan olarak 15 Temmuz gecesi milleti meydanlara çağırdıktan sonra, "Ben, kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamışlardır, er veya geç onlar yok olmuşlardır." dediğini hatırlatan Sobacı, "Çok şükür ki bizler, Başkomutanımız liderliğinde darbecileri o gece bertaraf ederek hesabı geçe bırakmadık. Salalarla gelen sabah, selamet oldu." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün karanlık yüzüne karşı verilen mücadelenin öneminin altını çizen Sobacı, bu mücadeleyi her platformda anlatacaklarını vurguladı.

Sobacı, "FETÖ hainleri ile birlikte tüm terör örgütlerini, destekçilerini ve kirli planlarını yapımlarımızda, yayınlarımızda ve tüm organizasyonlarımızda deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Bu bizim 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, hayır onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz' ayetine mazhar olmuş şehitlerimize borcumuzdur. Bu, bizim vatanımıza ve milletimize borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Anma töreninde, bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek, FETÖ'nün ihanet çemberinin anlatıldığı "Orduya, Devlete, Millete Kumpas" belgeselinin ilk bölümü de gösterildi.

Tören sonrası, 15 Temmuz gazisi TRT çalışanlarına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.