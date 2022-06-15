TRT Balkan yayın hayatına başladı

TRT, Balkan halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme amacıyla TRT Balkan dijital haber platformunu hayata geçirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bilgi kirliliği için de doğru habere ulaşmanın önemi de artmıştır. Esas mesela artık habere ulaşmak değil, ulaştığımız haberin doğru olduğunu bilebilmek" dedi.

Uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT, balkanların nabzını tutmayı hedefleyen TRT Balkan'ı hayata geçirdi. Makedonca, Arnavutça ve Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça)dillerinde yayın yapacak TRT Balkan dijital haber platformunun tanıtımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yönetimi ve üst düzey yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Gönül vatanımızın sınırları Balkanları içine almaktadır" diyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Var olan kardeşliğimizin artarak devamına ve sonraki nesillere aktarılmasına vesile olmasını da bütün kalbimle temenni ediyorum. Yüz yıllar öncesine dayalı akrabalığımızın, sarsılmaz kardeşliğimizin TRT Balkan vesilesi ile çok daha güçlü çok daha sıkı bir hale geleceğine canı gönülden inanıyorum. Bugünden itibaren Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a haberler, Türkiye Cumhuriyeti'nden aracısız olarak ulaşacaktır. TRT'nin doğru, yansız ve titiz haber anlayışı 5 ayrı dilde yayın ile Balkan coğrafyasının her köşesine ulaşacaktır."

"ESAS MESELA ARTIK HABERE ULAŞMAK DEĞİL, ULAŞTIĞIMIZ HABERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLEBİLMEK"

Dijital teknolojilerin gelişmesi ile dünyanın bir ucunda meydana gelen bir olayı anında cep telefonlarından takip edilebildiğini hatırlatan Şentop, "Bu hız bir yandan bilgiye ve habere ulaşmayı kolaylaştırırken diğer yandan da bilgi kirliliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. Daha öcne hiçbir dönemde bilgi kirliliğine ve dezenformasyon girişimlerine bu kadar maruz kalmamıştık. Salgın döneminden esinlenerek 'infodemi' diyebileceğimiz bir fecaatle karşı karşıyayız. Bu bilgi kirliliği için de doğru habere ulaşmanın önemi de artmıştır. Esas mesela artık habere ulaşmak değil, ulaştığımız haberin doğru olduğunu bilebilmek. TRT'nin dijital yayın yapan mecraları ile mümkün olduğunca bilgi kirliliğine yer vermediğini yakından şahit oluyorum. Çünkü TRT'nin her yayını için ülkemizin dünyaya açılan penceresi şuuruyla hareket eden her çalışanı haberin merkezi olma sorumluluğunu bilmektedir. Sorumlu ve ilkeli habercilik, demokrasileri geliştiren en büyük unsurlardan bir tanesidir" dedi.

"ADİL VE HAKKANİYETLİ BİR YAYIN PERFORMANSI ORTAYA KOYUYOR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç halini alması ile TRT'nin de söz konusu iddialı role uygun olarak kendisini uluslararası bir konuma getirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız nasıl 'Dünya beşten büyüktür' diyorsa uluslararası platformlarda nasıl 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrısını yapıyorsa bu çerçevede TRT de uluslararası alanda daha adil bir dünyanın oluşması için hakkın ve hakikatin sesi olmak için susturulmaya mahkum edilenlerin sesi olmak için gayret sarf ediyor ve uluslararası alanda güçlü bir yayıncılık ortaya koyuyor. Adil ve hakkaniyetli bir yayın performansı ortaya koyuyor" diye konuştu.

"BALKAN COĞRAFYASI AVRUPA'NIN ORTASINDA İNSANLIK TARİHİNDE EŞİNE AZ RASTLANIR ÖLÇÜDE SOYKIRIMLARA, KATLİAMLARA ŞAHİTLİK ETTİ"

Balkan coğrafyasının modern çağda büyük acılara ve yıkımlara sahne olduğuna dikkati çeken Altun, "Ne yazık ki Avrupa'nın ortasında insanlık tarihinde eşine az rastlanır ölçüde soykırımlara, katliamlara şahitlik etti. Biz, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ve bölgenin huzur, refah, barış ve istikrar içerisinde yaşamasını temenni ediyoruz. Bunun için de büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Biz, Balkan coğrafyasının kültürel, dini ve etnik çeşitliliğini bir zenginlik olarak görüyoruz. Biz balkanların refahını, huzurunu, istikrarını ülkemizin refahından istikrarından huzurundan farklı görmüyoruz" dedi.

Altun, TRT Balkan'ın Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü adalet mücadelesinde önemli bir rol oynayacağına inandığını dile getirerek, "İnanıyorum ki, TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak. TRT Balkan, bölge gerçeklerini, dış güçlerin değil bölge aktörlerinin ağzından gözünden bütün dünyaya anlatacak, aktaracak. TRT Balkan, bölgenin etnik kimliğini yansıtacak. TRT Balkan, ulusal odaklı yayın ilkesi ile bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. TRT Balkan, ülkemizin tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını balkan coğrafyasına en doğru şekilde anlatacak. Biz de bu gayretin içinde olan arkadaşlarımızın her daim içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Furkan Gülap - Mert Cerrahoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel