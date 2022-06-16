TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) yeni dijital haber platformu TRT Balkan, bölge halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına başladı.

Grand Ankara Oteli'nde düzenlenen TRT Balkan'ın tanıtım toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Balkanlar'daki 7 ülkeye, 5 dilde ulaşacak TRT Balkan'ın yayınlarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ve Balkanlar'ın ortak mirasını, medya ve eğitimle geleceğe taşımanın, kendileri için ülkü ve ideallerin en ulvisi olduğunu vurgulayan Şentop, "Balkanlar'daki Türk ve Müslüman kardeşlerimizle eğitim kurumlarımız ve TRT Balkan sayesinde, bütün bağlarımızı daha da pekiştireceğiz inşallah." dedi.

Şentop, başta TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı olmak üzere, TRT Balkan'ı yayın hayatına hazırlayan bütün TRT çalışanlarına şükranlarını sunarak, "Dünyada ve ülkemizde meydana gelen olayları doğru, hızlı ve tarafsız olarak ulaştıran TRT camiasını tebrik ediyor, çalışmalarının aynı minval üzere devam etmesini diliyorum. Yapılması planlanan bütün programların Anadolu ve Rumeli coğrafyasının güzel insanlarını bahtiyar edeceğine inanıyorum. TRT Balkan'a uzun, hayırlı, verimli ve kesintisiz bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"TRT Balkan, bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT Balkan'a uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı dileyerek, "Ben inanıyorum ki TRT Balkan da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası alanda yürüttüğü adalet mücadelesinde önemli bir rol üstlenecek ve bu adalet mücadelesinin Balkan coğrafyasında taşıyıcı unsurlarından biri olacak ve yine inanıyorum ki TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak." dedi.

TRT Balkan'ın, bölge gerçeklerini dış güçlerin değil bölge aktörlerinin ağzından, gözünden bütün dünyaya aktaracağını ifade eden Altun, "TRT Balkan, bölgenin etnik, dini, kültürel zenginliğini yansıtacak. TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. Elbette TRT Balkan, ülkemizin tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını Balkan coğrafyasına en doğru şekilde, en yetkin şekilde anlatacak, aktaracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Vicdanları harekete geçiren bir ses olma yolunda ilerleyecek"

TRT Genel Müdürü Sobacı da dünyanın pek çok bölgesinde farklı dillerde gerçekleştirdikleri platformlara, TRT Balkan'ı da eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Balkanlar'da, medya rekabeti oldukça çetrefilli bir yapıda. Üstelik kara propaganda faaliyetlerinin belirgin şekilde hissedildiği, kanlı terör örgütü FETÖ gibi yapıların etki alanı oluşturmaya çalıştığı bir zemin söz konusu. Belli başlı medya kuruluşlarının yanlı haber ve içerik ürettiği, bölge halkını dezenformasyonla etki altında tutmaya çalıştığı bölgede, çok dilli bir dijital haber platformunu kurarak bu düzene itiraz ediyoruz."

TRT Balkan'ın katılımcı, tarafsız ve çok sesli haberciliğin kaynağı olarak Balkan medyasına yeni ve güçlü bir ses getireceğini söyleyen Sobacı, "TRT Balkan, insanlığın vicdanıyla bütünleşen söylemleri kamuoyuyla paylaşarak, birbirinden farklı kimlik ve kültürlerin, ortak ahlaki ve vicdani değerlerde buluşmasına vesile olacak. Kanlı savaşların ve çatışmaların yaşandığı Balkanlar'da, uluslararası ve yerel topluma, vicdanları harekete geçiren bir ses olma yolunda ilerleyecek." diye konuştu.

30 milyonu aşkın bir kitleye hitap edecek

Bölge halkını ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına başlayan yeni dijital haber platformu TRT Balkan, Makedonca, Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça dillerinde yayın yapacak.

TRT Balkan, bölgesel dilleri konuşan 30 milyonu aşkın kitleye hitap edecek.