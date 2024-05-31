Üye Girişi
Haberler

TRT 2 Haziran Ayında Farklı Filmleri İzleyiciyle Buluşturacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda çeşitli yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, haziran boyunca her akşam farklı bir filmi izleyicinin beğenisine sunacak. Filmler orijinal dilinde yayımlanacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda çeşitli yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, haziran boyunca her akşam farklı bir filmi izleyicinin beğenisine sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her gün 21.30'da orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

Yarın "X + Y", 2 Haziran'da "Dalgaların Peşinde" (Chasing Mavericks), 3 Haziran'da "İz Sürücü" (Stalker), 4 Haziran'da "Morrie ile Her Salı" (Tuesdays with Morrie), 5 Haziran'da "Gölgeler İçinde", 6 Haziran'da "Mezuniyet" (Bacalaureat), 7 Haziran'da "Louis Wain'in Renkli Dünyası" (The Electrical Life of Louis Wain), 8 Haziran'da "Luzzu", 9 Haziran'da "Boyun Eğmeyeceğim" (Won't Back Down)", 10 Haziran'da "Sevgi Dolu Yaşam (Love Life)", 11 Haziran'da "Kovan" (Zgjoi), 12 Haziran'da "Bir Düş Gördüm", 13 Haziran'da "Aslı Gibidir" (Copie conforme), 14 Haziran'da "Çikolata" (Chocolat), 15 Haziran'da "Hayat Işığım" (The Light Between Oceans) filmleri izlenebilecek.

"David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi" adlı yapım 16 Haziran'da izleyiciyle buluşurken, 17 Haziran'da "Plazaların Gölgesinde" (Plaza Catedral), 18 Haziran'da "Boş Ağlar" (Leere Netze), 19 Haziran'da "Canım Oğlum" (Qin ai de), 20 Haziran'da "Sica", 21 Haziran'da "Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı" 22 Haziran'da "Kanatlarını Aç", 23 Haziran'da "Nebraska", 24 Haziran'da "Hakikat ve Adalet", 25 Haziran'da "Bu Denizin Tuzu", 26 Haziran'da "Bütün Saadetler Mümkündür", 27 Haziran'da "Fırtınalı Hayatlar", 28 Haziran'da "İdol", 29 Haziran'da "En Şiddetli Sene", 30 Haziran'da ise "Kursk" filmi ekrana gelecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title