TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

Kültür sanat kanalı TRT 2'de, mayıs ayında her akşam farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımlarla sinema dünyasında önemli yeri olan ve ödüllü filmler, her akşam 22.00'de ekrana gelecek.

Sinemaseverlerle buluşacak filmler şöyle:

1 Mayıs "Cadillac Records" (Aşkın Müziği), 2 Mayıs "Moby Dick 1. Bölüm", 3 Mayıs "Moby Dick 2. Bölüm", 4 Mayıs "Yumurta", 5 Mayıs "Labyrinth" (Labirent), 6 Mayıs "Hvítur, hvítur dagur" (Bembeyaz Bir Gün), 7 Mayıs "Pedar" (Baba), 8 Mayıs "Seven Pounds" (Yedi Yaşam), 9 Mayıs "Vivement dimanche!" (Neşeli Pazar), 10 Mayıs "La musica del silenzio" (Sessizliğin Müziği), 11 Mayıs "Süt", 12 Mayıs "Los silencios" (Sessizlik), 13 Mayıs "Baraka", 14 Mayıs "Urok" (Ders), 15 Mayıs "Any Given Sunday" (Kazanma Hırsı),

16 Mayıs "Les quatre cents coups" (400 Darbe), 17 Mayıs "Dnevnik masinovodje" (Makinistin Günlüğü), 18 Mayıs "Bal", 19 Mayıs "Palazzo di giustizia" (Adliye), 20 Mayıs "Samsara", 21 Mayıs "The King's Speech" (Zoraki Kral), 22 Mayıs "Robin Hood: Prince of Thieves" (Robin Hood: Hırsızlar Prensi), 23 Mayıs "Staroye i novoye" (Eski ve Yeni), 24 Mayıs "Shynyraw" (Derin Kuyu), 25 Mayıs "Kovan", "L'état sauvage" (Yaban), 27 Mayıs "Bonne pomme" (İyi Elma), 28 Mayıs "Dersu Uzala", 29 Mayıs "The Glass Castle" (Camdan Kale), 30 Mayıs "The Man Who Knew Too Much" (Çok Şey Bilen Adam), 31 Mayıs "Cigan" (Çingene)