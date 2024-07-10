TRT 12 Punto'da Sinema Profesyonelleri Genç Sinemacılarla Buluştu

TRT tarafından 6.'sı düzenlenen "TRT 12 Punto" kapsamında "Stefano Tealdi ile Etkili Pitching Nasıl Yapılır?", "Film Geliştirme Sürecinde Ortak Yapım ve Finansman" ve "Red Sea Souk" konulu söyleşi ve paneller gerçekleştirildi.

Sinema Feriye'deki etkinlikte sinema profesyonelleri çeşitli panel ve söyleşilerde genç sinemacılarla bir araya geldi.

"Stefano Tealdi ile Etkili Pitching Nasıl Yapılır?" başlıklı söyleşide katılımcılara projelerini nasıl pazarlayacaklarıyla ilgili bilgi veren Tealdi, şunları kaydetti:

"Pitching bir süreçtir. Projenizi sizin nasıl gördüğünüzü sunum yaparken anlatacaksınız. Sinema dünyasında sunum için pitching bir araç oldu. Önceden başka yöntemler vardı ama şimdi pitching çok önemli. Günümüzde öneçıkmak istiyorsanız iyi bir pitching yapmanız gerekiyor. Sizi dinleyecek kişiler sizi yargılamıyor, sizi anlamaya çalışıyorlar. Sizinle işbirliği yapacaklar mı ona bakıyorlar. İyi konuşmak, ilginç şeylerden öte başarılı bir pitching 'Gel, projeyi konuşalım' dedirtmektir. Sinema dünyasında doğru veya yanlış yoktur, doğru ortağı bulmak önemlidir."

"Sektördeki ilişkileri güçlü tutmak önemli"

Rotterdam Film Festivali Hubert Bals Fonu Başkanı Tamara Tatishvili, yapımcı Guillaume de Seille ve yapımcı Anamaria Antoci "Film Geliştirme Sürecinde Ortak Yapım ve Finansman" başlıklı panelde konuştu.

Tamara Tatishvili, Avrupa yapımlarının kültürel kimliği korumaya özen gösterdiğinden bahsederek, bir film yapımcısı için önemli olan şeyin tutku olduğunu söyledi.

Guillaume de Seille de film sektöründe rekabetin ve buna bağlı olarak da fon arayışının her yıl arttığını ifade ederek, sektördeki ilişkileri güçlü tutmanın önemine değindi.

Yapımcı Anamaria Antoci ise ortak projelerin yanında esas önemli olan şeyin birlikte anlatılmak istenen hikayeleri bulabilmek olduğunu söyleyerek, bunun dışında tüm yaşanan değişikliklerin filmlerin sayısını artırdığını aktardı.

Ardından gerçekleşen oturumda ise Red Sea Film Festivali "Red Sea Souk" Direktörü Holly Daniel, 2021'de yapılmaya başlanan festival hakkında katılımcılara bilgilendirici bir sunum yaptı.

TRT 12 Punto'da ödüller sahiplerini bulacak

TRT 12 Punto, 14 Temmuz akşamı düzenlenecek gala programıyla birlikte kapanış yapacak.

Pazar günü gerçekleşecek ödül töreninde 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödül töreni, TRT 2'den canlı yayınlanacak.