TRT 12 Punto'da Filistin Filmleri İzleyiciyle Buluştu

TRT'nin bu yıl 6. kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında "A Fidai Film" ve "Düğün Davetiyesi" filmleri izleyiciyle buluştu.

Açık hava film gösterimleri, Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla İstanbul Feriye'de sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Filistinli yönetmen Kamal Aljafiri'nin "A Fidai Film" (Bir Fedai Filmi) adlı yapımı, 1982 yazında Lübnan'a yapılan askeri müdahale sırasında İsrail askerlerinin Beyrut'ta bulunan Filistin Araştırma Merkezindeki fotoğraf ve filmlerden oluşan arşiv koleksiyonuna el koymasını konu alıyor.

Annemarie Jacir'in "Wacib" (Düğün Davetiyesi) filmi ise kızını Filistin geleneklerine göre evlendirmeye çalışan 60'lı yaşlardaki Abu Shadi'nin kızıyla düğün davetiyesi dağıtma hikayesini ele alıyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen gösterimler, bugün 19.30'da yönetmen Maha Haj'ın "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever) ile 21.30'da yönetmen Mai Masri'nin "3000 Gece" (3000 Nights) filmleri ile devam edecek.