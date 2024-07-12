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TRT 12 Punto'da '3000 Gece' filmi izleyiciyle buluştu

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TRT tarafından düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto kapsamında, yönetmenliğini Mai Masri'nin üstlendiği '3000 Gece' filmi Feriye'de gösterildi. Filmin hikayesi gerçek hayattan alınan bir Filistinli kadının yaşamını anlatıyor.

TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında, yönetmenliğini Mai Masri'nin üstlendiği "3000 Gece" filmi Feriye'de izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Masri, "Filistin Sineması Özel Gösterimleri" temasıyla açık havada izleyiciye sunulan yapımın ardından filme ilişkin açıklamalarda bulunarak, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmin hikayesinin gerçek hayattan alındığını dile getiren Masri, "Film, yıllar önce tanıştığım ve İsrail hapishanelerinde bir çocuk dünyaya getirmek zorunda kalan Filistinli bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmin gösteriminin şu anda yapılması çok anlamlı. Gazze'deki saldırılarda aynı zamanda birçok kişi hapse atılıyor. Dolayısıyla şu anda gösterimin yapılması ayrıca çok önemli. Çünkü filmimin ana teması umut. Bu film umut için yapıldı." dedi.

Sinemanın yaşananları tarihe not düşmek için önemli bir araç olduğunu belirten Masri, şunları kaydetti:

"Konu Filistin olduğu zaman gerçekler bile yapay gözükebiliyor. Mesela filmdeki ana karakter, saldırılardan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle ev hapsinde tutuluyor. Ben bir film yapımcısı olarak, aslında yaratıcılığımı daha fazla kullanabileceğim yapay filmlere yönelmek isterim. Ama Filistin'de gerçekler o kadar güçlü ki oradaki hikayeleri izleyiciye sunmamız gerekiyor."

Mai Masri, filmi Ürdün'de gerçek bir hapishanede çektiklerinin altını çizerek, "Aktörlerin gerçekliğe katkısı da şöyle oldu; Çoğu İsrail hapishanelerinde yatmış veya yatan bir akrabaya sahip. Dolayısıyla o duyguları hissederek çektik filmi. Yaşadığımız en büyük zorluk ise finansman bulmaktı. Bu şekilde güçlü bir mesaj içeren Filistin filmlerinin finansman bulması oldukça zor. Aynı zamanda filmimi sansürlemek için de birçok girişimde bulunuldu. Bu durum benim hoşuma gidiyor. Demek ki güçlü bir film yapmışım ki beni sansürlemeye çalışıyorlar. Bu durum benim için bir iltifat." şeklinde konuştu.

"Filistin özgür olacak"

Filistin'de yaşananların filmdeki görüntülerden çok daha kötü olduğunun altını çizen yönetmen Masri, şöyle devam etti:

"Şu anda hapishanelerde işkenceden aklını yitiren ya da açlıktan hayatını kaybeden çok sayıda kişi var. Ayrıca hapishanelerdeki insan sayısı da ciddi derecede arttı. Sayılara istatistiklere yansımayanlar da var. Mesela 25 bin çocuk öksüz kaldı. Bombalardan ve açlıktan aklını yitiren birçok kişi var. Biz çok acılar çektik ve çekmeye devam edeceğiz ama inanıyorum ki sonunda özgürlüğümüze kavuşacağız. Filistin özgür olacak."

Mai Masri, umudun her zaman olduğunu vurgulayarak "Umut olmadan yaşayamayız. Filmde gösterilen 5 bin mahkumun serbest kalması da gerçek bir olay. Esir alınan altı İsrail askerine karşı, 5 bin mahkum serbest kaldı. Dolayısıyla her zaman bir umut vardır. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Gazze yıkıldı ama yeniden inşa edilecek. Başka seçenek yok ve bunu tek başımıza yapamayız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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